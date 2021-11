Ratingen : Jazzkonzerte als Hommage an Blue-Note-Gründer

Der bekannte Jazztrompeter Christian Kappe ist am Wochenende zu Gast in Lintorf. Foto: Thomas Krüsselmann

Lintorf Das Künstlerhaus an der Drupnas in Ratingen Lintorf lädt am Samstag, 20. November (19.30 Uhr) und Sonntag, 21. November (18 Uhr), zu zwei außergewöhnlichen Jazzkonzerten ein.

() Thematisch sind die Konzerte mit dem Titel „A Tribute to Blue Note – It must Schwing!“ eine Hommage an die beiden Gründer des legendären New Yorker Jazz-Labels Blue Note.

Mit dem Trompeter Christian Kappe und dem Vibraphonist Mathias Haus ergänzen zwei hochkarätige Musiker der deutschen Jazz-Szene die Band des Gastgebers und Schlagzeugers Jan Rohlfing. Ergänzt wird der Abend durch eine Multimedia-Präsentation sowie eigens für diesen Anlass gefertigte Bilder des Künstlers Frank Damm.

Die von Jan Rohlfing gestalteten Konzerte erzählen die Geschichte der beiden jüdischen Gründer Alfred Lion und Francis Wolff, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach New York emigrierten und dort 1939 das legendäre Jazz-Label Blue Note gründeten. Hier sollte weder die Hautfarbe der Musiker noch der kommerzielle Erfolg im Vordergrund stehen, sondern einzig der Mensch und die Musik. Legendär ist bis heute der Ausspruch von Gründer Alfred Lion, der den Musikern gerne mit deutschem Akzent mitteilte, wie ein echter Jazzsong zu klingen habe: „It must Schwing!“.