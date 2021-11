Ratinger Innenstadt : Neue Ladenmanager mit Ideen gegen den Leerstand

Ratingen Angelina Sobotta und Silke de Roode sind die neuen Gesichter, die am Mittwoch offiziell vorgestellt wurden.

Der Leerstand in der City ist ein großes Problem, das die Stadt endlich in den Griff bekommen will. Nun ist ein weiterer wichtiger Baustein mit Blick auf wirksame Maßnahmen hinzugekommen. „Ein starkes Team für die Innenstadt“ stellt ein neuer Flyer der Stadt vor. Die bereits für die Innenstadtentwicklung aktiven Kollegen aus der Stadtplanung, der Wirtschaftsförderung , der Ratingen Marketing GmbH und dem Innenstadtbüro werden jetzt durch das neue Ladenmanagement verstärkt. Angelina Sobotta und Silke de Roode vom Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH sind die neuen Gesichter, die nun vorgestellt wurden.

Durch gezielte Ansprache der Eigentümer und der Gewerbetreibenden will das Ladenmanagement in den nächsten Wochen ein für alle Akteure wichtiges Netzwerk aufbauen. Um die Geschäftsleute bemüht sich Silke de Roode. Sie unterstützt die Gewerbetreibenden bei der Konzeptentwicklung und der Etablierung am Markt. Ziel ist es, insbesondere junge und frische Ideen nach Ratingen zu bringen, neue Konzepte auszuprobieren, um das Zentrum zu beleben. Einen besonderen Anreiz bietet dabei die sogenannte Verfügungsfonds-Anmietung, ermöglicht durch das Sofortprogramm für Innenstädte und Zentren in NRW.