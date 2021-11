Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Erkratherin stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann Bisher fast 500 Covid-Neuinfektionen gab es in dieser Woche im Kreisgebiet. Das Kreisgesundheitsamt meldet einen Todesfall. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern ist seit Mittwoch voriger Woche um 8 gestiegen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1434 Infizierte erfasst, 10 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 188 (+11; 27 neu infiziert), in Haan 80 (-1; 14 neu), in Heiligenhaus 84 (-2; 7 neu), in Hilden 139 (+4; 21 neu), in Langenfeld 163 (+3; 19 neu), in Mettmann 81 (+2; 9 neu), in Monheim 144 (-9; 9 neu), in Ratingen 298 (+2; 32 neu), in Velbert 222 (-19; 15 neu) und in Wülfrath 35 (-1; 2 neu).