Lintorfer Lichter : Lintorf begrüßt die Besucher mit weihnachtlichem Lichterglanz

Geschäftsleute und Bürger stellen am Donnerstag Teelichter und Kerzen auf. Dazu wird die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf An der Speestraße wird am Donnerstag, 18. November, die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Zum Auftakt haben die Geschäfte länger geöffnet. Die Händler haben Überraschungen vorbereitet.

() Nun dauert es nicht mehr lange, bis Lintorf mit warmem Lichterglanz auf die Adventszeit einstimmt. Am Donnerstag, 18. November, um 18 Uhr wird in Lintorf auf der Speestraße die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Von diesem Tag an werden stimmungsvolle Lichter die Besucher bei ihrem Einkaufsbummel begleiten.