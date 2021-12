Bewusster leben in Hückeswagen : Hoffnung auf mehr Nachhaltigkeit nicht nur zu Weihnachten

Hückeswagen Melanie Kirschsieper will ihren Kindern eine umweltschonende Lebensweise vermitteln. Daher versucht sie, auch an Weihnachten möglichst auf Müll zu verzichten.

Für Melanie Kirschsieper ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das zeigt sich vor allem im Engagement der 38-jährigen Mutter zweier Kinder bei den Foodsharern. Ihre Hoffnung ist es, dass die Nachhaltigkeit verstärkt in den Alltag der Menschen einzieht, damit die Erde eine Zukunft hat. Die Hückeswagenerin versucht selbst, umweltschonend zu leben. In der Advents- und Weihnachtszeit hat sie die Nachhaltigkeit konsequent weitergedacht. „Mir ist schon im vergangenen Jahr unangenehm aufgefallen, dass der Adventskalender für meine Kinder mit vielem eigentlich unnötigem Kleinkram befüllt war“, sagt sie. Daher habe sie für ihre achtjährige Tochter und den sechsjährigen Sohn Adventskalender nach dem Motto „Zeit statt Zeug“ erstellt. Hinter jedem Türchen verbirgt sich statt Süßigkeiten oder Spielzeug eine Idee für gemeinsame Zeit von Kindern und Eltern. „Es ist aber auch ein Gutschein dabei, dass sie ihre Zimmer nicht aufräumen müssen“, sagt die 38-Jährige und lacht.

„Ich hatte ursprünglich die Idee, die Sterne auf dem Weihnachtsmarkt im Johannesstift zu verkaufen, aber der ist ja abgesagt worden“, bedauert Melanie Kirschsieper. Da hatte sie ihren Aufruf nach den Papiertütchen im WhatsApp-Status aber schon gestartet – und ist mittlerweile mehr als nur reich beschenkt worden. „Ich habe schon etwa 40 Sterne gebastelt und noch jede Menge Material. Immer wieder waren volle Tüten im Briefkasten“, berichtet die Hückeswagenerin. Die Kinder seien mit Feuereifer beim Basteln dabei gewesen. „Mein Sohn hat die weißen Ränder abgeschnitten und meine Tochter die Tütchen so zugeschnitten, dass wir sie dann falten und zusammenkleben konnten. Die nicht gebrauchten Reste hat sie in einer eigenen Tüte gesammelt“, sagt Melanie Kirschsieper. Und dabei eine interessante Erfahrung gemacht. „Sie hat mir das Papier-Sammelsurium unter die Nase gehalten und gesagt: Mama, das riecht bunt.“ Kein Wunder bei der Vielfalt an Teesorten, die zuvor in den Papiertütchen verpackt gewesen sind.