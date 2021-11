Ratingen : Weiterführende Schulen stellen sich den Viertklässlern vor

Auch das Kopernikus Gymnasium öffnet seine Türen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bei Tagen der offenen Tür können künftige Schüler und ihre Eltern die Angebote kennenlernen und in den Schulalltag hineinschnuppern. Lehrer stehen für Fragen zur Verfügung.

() Der Schulwechsel rückt für Viertklässler in immer greifbarere Nähe. Jetzt wird es Zeit, sich nach einer weiterführenden Schule umzusehen. Ratinger Schulen stellen sich in diesen Wochen mit Informationsangeboten vor.

Die Friedrich-Ebert-Realschule lädt Viertklässer sowie ihre Eltern für Samstag, 27. November, von 10 bis 14 Uhr ein, die Ganztagsrealschule in der Philippstraße 30 zu besichtigen. Die Besucher erhalten neben einer Führung durch das Gebäude Einblicke in das Schulleben: Unter anderem werden der vor kurzem mit dem MINT-Siegel ausgezeichnete naturwissenschaftliche Bereich, digitale Lernformen sowie Arbeitsgemeinschaften, wie beispielsweise die Imkerei-AG, vorgestellt. Aufführungen und eine Rallye durch die Schule runden das Programm ab. Weitere Informationen gibt es im Internet.

Die Martin-Luther-King-Gesamtschule (MLKG) lädt Eltern und Schüler der Grundschulen und Abschlussklassen der Sekundarstufen I an Realschulen sowie Gymnasien zum Tag der offenen Tür für Samstag, 20. November, von 10 bis 13.30 Uhr, ein. Die Schulgemeinde zeigt Klassen- und Fachräume, die Mensa sowie die Dreifachturnhalle. Die Schule informiert über die integrierten Bildungsgänge der Gesamtschule bis hin zum Abitur. Grundschulkinder und Eltern können in den verschiedenen Fachbereichen Unterrichtsauschnitte (Deutsch, Mathematik, Englisch) und Experimente (Naturwissenschaften, Technik) miterleben. Ausstellungen und Lerndokumentationen verschiedener Fächer geben einen Einblick in die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Gesamtschule. Insbesondere für Realschüler interessant ist die gymnasiale Oberstufe nach G 9, da die MLKG in Teilen wie ein Aufbaugymnasium arbeitet und alle Schüler der Oberstufe gleichsam auf das Anforderungsniveau vorbereitet. Erstmals im Schuljahr 2022/2023 bietet die Schule in der gymnasialen Oberstufe neben der Fremdsprache Spanisch (neueinsetzend) die Fremdsprache Französisch (fortgeführt) an. Pandemiebedingt gilt an diesem Tag die 3G-Regel.

Am Freitag, 26. November, findet an der Liebfrauenschule – Erzbischöfliche Realschule für Jungen und Mädchen in Bi-Edukation – der Tag der offenen Tür statt. Jeweils um 14, 15.30 und um 17Uhr findet eine Informationsveranstaltung in der Aula statt. Anschließend haben alle Besucher die Möglichkeit, an einer Führung in Kleingruppen durch das Schulgebäude teilzunehmen, um die modernen Klassen- und Fachräume sowie die vielfältigen Angebote kennenzulernen. Am Ende der Führung kann ein Termin für ein Anmeldegespräch vereinbart werden. Anmeldung im Internet.

Die Käthe-Kollwitz Realschule lädt alle interessierten Viertklässler am Samstag, 27. November, ab 10 Uhr in die Dépendance am Schulzentrum Lintorf. Der Hauptstandort im Schulzentrum West folgt am Freitag, 3. Dezember, von 16 bis 18 Uhr. An beiden Tagen können die Kinder bei einer Rallye die Angebote und Fächer der Schule kennenlernen und sich die modern ausgestatteten Klassen- und Fachräume ansehen. Es gibt unter anderem Experimente in den Naturwissenschaften, Schiffchenbau in Technik, Mathe-, Deutsch- und Englischspiele, Aufgaben am Computer und Kunstprojekte. Außerdem stellen sich die Medienscouts, die Schulsanitäter, die Theater- und Keyboard-AG vor. Die Schulleitung steht für Fragen gern zur Verfügung. Termine für die Anmeldewoche können dann bereits vereinbart werden. Fragen zur individuellen Förderung und der Hausaufgabenbetreuung über Mittag werden natürlich auch beantwortet. An beiden Tagen gilt die 3-G-Regel sowie Maskenpflicht. Um Anmeldung für den Tag der offenen Tür wird unter Telefon 02102/5504910 (West) oder 02102/5504830 (Lintorf) gebeten.