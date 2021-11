Blick auf Ratinger Finanzen : Corona: SPD will mehr Hilfe für Schüler

Corona: SPD will mehr Hilfe für Schüler

Die SPD-Fraktion will die Rahmenbedingungen für gutes Lernen in Corona-Zeiten verbessern. Foto: dpa-tmn/Matthias Balk

Ratingen Die Fraktion hat sich mit dem Doppelhaushalt beschäftigt. Man muss gerade unter Pandemiebedingungen gute Lernbedingungen schaffen. Es sei keine Zeit für Projekte, für die man keine Kapazitäten habe, urteilt die SPD.

Die Stadt Ratingen steht mit Blick auf den Doppelhaushalt 2022/2023 vergleichsweise gut da. Doch dies ist kein Freibrief für ein Wunschkonzert. So sieht es die SPD-Fraktion, die sich intensiv mit dem komplexen Zahlenwerk auseinandergesetzt hat. Gerade bei Anträgen, die neue Aufgaben oder bisher niemals politisch diskutierte Großvorhaben betreffen, müsse genau hingeschaut werden, ob diese jetzt wirklich notwendig und überhaupt von der Verwaltung leistbar sind. Die RP hat wichtige Schwerpunkte zusammengefasst.

Gründerzentrum Die SPD-Fraktion sieht den Antrag von CDU/BU/FDP, dass die Stadt ein Gründerzentrum für Unternehmen aufbauen soll, sehr kritisch. Ob eine kreisangehörige Stadt in der Größe von Ratingen so etwas stemmen kann und auch muss, sei mehr als fraglich.

Positi on: Die SPD lehnt Gedankenspiele für eine neue Stadthalle ab. Die Ressourcen sollten in die Umsetzung der „wirklich wichtigen Aufgaben investiert werden“.

Kita-Bauvorhaben Die pünktliche und plangemäße Umsetzung der Kita-Bauvorhaben wird erwartet, ebenso, dass bedarfsorientiert nachgesteuert wird. Die nicht vermeidbaren Preissteigerungen im Bausektor schlagen hier voll durch. Für die neuen Kitas wird Fachpersonal benötigt, das auf dem Arbeitsmarkt heiß umkämpft ist. Die SPD fordert die Entwicklung von Strategien, um ausreichend Erzieher für die Kitas in Ratingen durch mehr Ausbildung, positives Arbeitgeber-Image der Stadt und Umsetzung der längst beschlossenen Entlastungsmaßnahmen für Erzieher zu erreichen.

Gesamtschule Im Zuge der ab Anfang 2022 stattfindenden Beschäftigung mit der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die SPD-Fraktion ihre Forderung nach einer weiteren Gesamtschule in Ratingen weiter nach vorne treiben. Für die SPD ist Bildung der Schlüssel für Teilhabe und gesellschaftlichen Erfolg. Dazu gehört eine ausreichende und gut ausgestattete Schullandschaft, die das Elternwahlrecht berücksichtigt und allen Kindern passende Chancen und Förderung bietet. Auch wenn die Kommune nicht die Lehrpläne gestaltet oder Lehrer einstellt, so habe sie doch bei der Schullandschaft und der Ausstattung der Schulen eine sehr große Verantwortung und damit einen erheblichen Beitrag zum Lernerfolg unserer Kinder. Gerade auch für die ehemaligen Angerlandgemeinden sieht die SPD Bedarf für eine weitere Gesamtschule. Das Lintorfer Schulzentrum sei nicht nur in die Jahre gekommen, es biete auch nicht mehr allen Kindern passende Bildungschancen, seitdem die Hauptschule geschlossen und die Realschule nur noch eine Dependance ist. Hier könne die Stadt den wachsenden Elternwillen nach einer Gesamtschule aktuell mangels Kapazität nicht erfüllen.