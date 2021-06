Feuer-Einsatz : Sauna-Brand in Eggerscheidt: Ortsdurchfahrt gesperrt

Ratingen Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

(RP/kle) Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr zum Brand eines freistehenden Anbaus an einem Wohngebäude am Hölender Weg in Eggerscheidt alarmiert. Durch die frühe Entdeckung des Feuers und beherzte Löschversuche der Anwohner konnte der Brand in einer Sauna durch einen Atemschutztrupp schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt vollständig gesperrt werden, teilte die Feuerwehr mit.