Ratingen : Veranstaltungskalender beim Kulturkreis Hösel füllt sich

Im Innenhof von Schloss Linnep soll am 4. August ein Jazzkonzert stattfinden. Foto: Kulturkreis Hösel

Hösel Der Kalender des Kulturkreises Hösel füllt sich ganz allmählich wieder mit eigenen Kulturkreisveranstaltungen und sehr unterschiedlichen Themen. Das Programm ist im Internet abrufbar.

( Das komplette Programm veröffentlicht der Kulturkreis im Internet. Dort wird zeitnah veröffentlicht, inwieweit Präsenz möglich ist oder die Veranstaltung online (oder beides gleichzeitig) stattfindet.

Folgende Veranstaltungen stehen schon fest: Der Höseler Treff findet an jedem ersten Dienstag im Monat um 15.30 Uhr statt. (Cafe Bieger oder noch online, je nach Pandemielage). Jeder kann teilnehmen. Am Mittwoch, 4. August, ab 14.30 Uhr ist ein Besuch der K 21 Kunstsammlung Düsseldorf geplant. Im Mittelpunkt stehen Arbeiten von Beuys. Ein Open Air Jazzkonzert lockt am Sonntag, 22. August, ab 11 Uhr in den Hof von Schloss Linnep. Ein Architekturspaziergang durch Düsseldorf steht am Dienstag, 24. August, 14 Uhr auf dem Programm. Ein historischer Spaziergang durch Ratingen wird am Mittwoch, 8. September, ab 14 Uhr angeboten.

Das Junge Schauspielhaus Düsseldorf spielt am 28. und 29. September jeweils um 10 und um 17 Uhr „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ im Oktogon. Jazz mit Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos steht am Sonntag, 3. Oktober, ab 11 Uhr im Hotel Krummerweg auf dem Programm. Es folgt am Sonntag, 17. Oktober, 17 Uhr, ein Klarinettenkonzert.