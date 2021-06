Ratingen : Konzerthaus öffnet wieder

Cellist Matthias Balzat (hier bei einem Konzert in Neersen) spielt am 22. Juli im Konzerthaus. Foto: Norbert Prümen

Ratingen Das Konzerthaus zum Haus öffnet nach der Corona-Pause am Donnerstag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr wieder seine Türen zu einem Konzert mit Matthias Balzat, Cello, und Joanna Przybylska, Klavier.

Der 1999 in Neuseeland geborene Matthias Balzat begann bereits im Alter von drei Jahren Cello zu lernen. Umgeben von sechs musikalischen Geschwistern hat er als Jüngster von klein auf eine Vielzahl von Aufführungserfahrungen gemacht, sowohl als Solist als auch als Teil des Familienensembles, unter anderem in den USA, Australien und in Mitteleuropa. Mit elf Jahren begann er sein Studium in Waikoto bei James Tennant. Seither gewann er zahlreiche Internationale Wettbewerbe und wurde sowohl als Solist als auch im Kammermusikensemble ausgezeichnet. Zurzeit setzt er sein Studium an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf fort und erhielt dort 2019 den ersten Preis beim Sieghardt Rometsch Wettbewerb als bester Solist der Hochschule.