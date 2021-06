Helios Klinikum Niederberg : Babyglück trotz schwieriger medizinischer Vorgeschichte

Niederberg Medina aus Kasachstan hat im Helios Klinikum Nieberg einen Jungen zur Welt gebracht. Sie selbst war dort vor mehreren Jahren erfolgreich operiert worden.

Die jetzt 32-jährige wurde 1989 mit einer Fehlbildung des Beckens, des Genitals und des Harntrakts in Kasachstan geboren. „Blasenextrophie“ war die damalige Diagnose. Der Urin fließt dabei unkontrolliert heraus. Auch der vordere Beckenknochen wächst nicht zusammen, sodass sich auch das Genitale nicht regelgerecht entwickeln kann. In ihrem Heimatland konnte man diese Fehlbildung nicht korrigieren, sodass als operative Versorgung nach der Geburt lediglich ein Seitenausgang für den Urin angelegt wurde und die junge Frau seither ein Beutelsystem auf dem Bauch tragen musste. Ihr sehnlichster Wunsch war die Veränderung dieser Situation und 2014 war es dann endlich soweit.

Die damals 25-jährige konnte sich, auf Vermittlung eines Unternehmers aus Herne, bei Prof. Dr. Mark Goepel, Chefarzt der Urologie des Helios Klinikums Niederberg, vorstellen. In Velbert konnte ihr erfolgreich eine Ersatzblase aus eigenem Darmgewebe angelegt werden. Die neue Blase wurde von innen mit dem Blinddarm an den Bauchnabel angeschlossen, sodass die Patientin sich fortan selbst katheterisieren kann und keinen Beutel mehr tragen muss. Der komplizierte Eingriff erfolgte komplikationsfrei und das Ergebnis erleichtert Madina seither ihren Lebensalltag enorm.

Es vergingen fast sieben Jahre, bis der versierte Urologe des Helios Klinikums in Velbert erneut von Madina hören sollte. Nicht etwa, weil die neue Blase nun Probleme machte oder ein erneuter Eingriff erforderlich gewesen wäre – im Gegenteil. Madina war indes schwanger geworden. Die Wahrscheinlichkeit je ein Kind zu bekommen, war für die nun werdende Mutter sehr gering, was das Glück noch verstärkte. Und da sie sich bei ihrem ersten Eingriff so gut beraten und betreut fühlte, wollte sie nun ein weiteres Mal den Rat der Spezialisten einholen und wissen, wie sie ihr Kind am besten zur Welt bringen könne, ohne dass die neu angelegte Blase Schaden nimmt.