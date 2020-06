Nach der Corona-Pause : Ein erster Schritt zur Schul-Normalität

Seit einer Woche drücken die Grundschüler nun wieder täglich die Schulbank. Der Neustart nach dem Lockdown verlief in der Heinrich-Schmitz-Grundschule im Lintorfer Norden relativ reibungslos.

Ihre beiden Kinder Viktoria (9 Jahre) und Rebekka (6 Jahre) besuchen derzeit die Heinrich-Schmitz-Grundschule in Lintorf. Sie fragten sich allerdings schon, ob der Schulneustart so kurz vor den Ferien nötig war. „Kaum hatte die Schule die vorherigen Phasen organisiert – zuerst: Homeschooling, dann einmal wöchentlicher Unterricht – mussten sie nun schon wieder alles neu organisieren. Wir finden, hier hätte man ruhig einen Neustart regulär nach den Sommerferien machen können“, meinte die Mutter. Andere Aktivitäten seien sicher gefährlicher. Mit den aktuellen Vorschriften und Regeln in der Schule seien sie schon zufrieden, fühlen sich aber dennoch ein wenig wie Versuchskaninchen durch den Neustart bei den Kleinsten. „Man hört und liest täglich über neue Corona-Hotspots und wir fragen uns dann doch, ob das alles jetzt schon – so kurz vor den Ferien – nötig war“, so Heider.