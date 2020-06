Nach 90 Tagen Pause : Am Sonntag startet der erste Flug in Weeze seit Corona

Am Sonntag startet der erste Flug in Weeze seit Corona

Weeze Pünktlich zum Start der Sommerurlaubssaison will der Flughafen Weeze sein Flugprogramm wieder hochfahren. Den Anfang macht ein Ryanair-Linienflug am kommenden Sonntag.

Der Flughafen Weeze nimmt seinen Betrieb wieder auf. Nach 90 Tagen coronabedingtem Stillstand starte am Sonntag (21. Juni) erstmals wieder ein Ryanair–Linienflug, teilte der Flughafen am Niederrhein am Freitag mit.