Sportplatz im Ratinger Osten : Auf der Aue: SPD will Platz für Sport und Wohnungen

(kle) Seit Jahren steht er leer. Die Atmosphäre ist trist, und das Unkraut wird höher und höher: Es geht um den Sportplatz „Auf der Aue“. Aufgrund von Anwohnerklagen war er nicht mehr als Sportplatz nutzbar, liegt seit vielen Jahren brach.

Auf einem Teil der ehemaligen Sportplatzfläche soll eine Schulsportanlage für die beiden Grundschulen in Ost, die auch im Freizeitbereich nutzbar ist, geschaffen werden. Pate kann dabei das gut geplante Modell in Ratingen Süd stehen (An der Lilie). Die beiden Grundschulen in Ost verfügen über keinen Sportplatz in der Nähe und müssen sogar bis nach Homberg ausweichen.