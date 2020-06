Anmeldungen sind ab sofort möglich : Museum Ratingen: Workshops in Sommerferien

Die Angebote finden im Rahmen des Jugendkulturjahres statt. Auf dem Programm stehen eine Druckwerkstatt, Kleidung nähen für Barbies und Steine bemalen. Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei.

(RP) Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, bietet in den Sommerferien drei Workshops für Kinder und Jugendliche an. Die Kurse finden im Rahmen des Jugendkulturjahres statt und sind kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Los geht es bereits in der ersten Ferienwoche mit einer Druckwerkstatt, die den Titel „Willkommen in Utopia! Ich bau mir meine Welt“ trägt, unter der Leitung von Claudia Reich. Die Teilnehmenden erkunden zunächst die aktuelle Ausstellung des Künstlerpaars Irmel und Felix Droese. Anschließend experimentieren sie mit verschiedenen Drucktechniken und Materialien und bauen so ihre eigene Welt „Utopia“. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt: Soll es in der Welt Superhelden geben oder gar keine Menschen – oder nur Tiere? Wie sähe eine paradiesische Welt aus? Die Welt kann völlig neu und nach den eigenen Vorstellungen gestaltet werden. Der Workshop für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren findet von Dienstag, 30. Juni, bis Freitag, 3. Juli, jeweils von 11 bis 15 Uhr statt. Die Ergebnisse werden am Sonntag, 5. Juli, ab 11.30 Uhr im Museum präsentiert.