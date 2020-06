Grundschule Im Weidengrund : Corona-Fall: Grundschule geschlossen

Lange Zeit waren die Klassenzimmer leer. Nach einer Woche Schulbetrieb ist die Grundschule Ratheim Im Weidengrund am Montag, 22. Juni, wegen Corona schon wieder geschlossen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Hückelhoven Am Montag hat in der Grundschule der reguläre Unterricht wieder begonnen, am Freitag war in Ratheim in der Grundschule Im Weidengrund schon wieder Schluss – ein Fall von Corona wurde bestätigt.

