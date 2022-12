Ratinger Schullandschaft Lintorf soll wieder eigene Realschule bekommen

Wie sich viele Lintorfer Bürger erinnern können, wackelte der Realschulstandort in Lintorf im Jahr 2011. Damals hatte die Bezirksregierung die Verwaltung aufgefordert, die in Lintorf ansässige Werner-Heisenberg-Realschule zu schließen, da nicht genügend Anmeldungen für die zweizügige Realschule vorlagen. Das von der Bezirksregierung verlangte Aus der Realschule in Lintorf hatte die BU nicht kampflos hingenommen. In einer von ihr beantragten Sondersitzung des Schulausschusses wurde die Verwaltung aufgefordert, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, um das Ende der Realschule in Lintorf zu verhindern. Unterstützt wurde der Kampf gegen die Schließung mit 3.300 Unterschriften, die der Bezirksregierung vorgelegt wurden. Die Auseinandersetzung ging bis in die letzte Instanz, die bis heute gültige Dependancelösung mit der Käthe-Kollwitz-Realschule in West wurde erstritten.