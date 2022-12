Noch kein Geschenk? Ein Stück Heimat verschenken

Wie wäre es mit einem netten Abend im Theater? In den ersten Wochen des neuen Jahres sorgen beispielsweise das Gastspiel der New York Gospel Stars (4. Januar), die Komödie „Achterbahn“ (10. Januar), das Schauspiel „Wunschkinder“ (13. Januar) mit den bekannten Schauspielern Martin Lindow, Carolin Fink und Katharina Heyer in den Hauptrollen oder der Auftritt des Kabarettisten Jürgen Becker am 14. Januar für unterhaltsame Stunden.