Heiligenhaus Anlauf zu mehr „Fair Trade“ in den Geschäften

Und es gibt, wie es in der Antragsbegründung der Grünen für die letzte Ratssitzung des Jahres heißt, auf Kreisebene bereits weiter gehende Vorstellungen. Sie mündeten im April 2022 ein in einen zweigeteilten Beschluss: 1. Der Kreis Mettmann beschließt, an der Kampagne „Fairtrade-Towns“ teilzunehmen und in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten die Auszeichnung Fairtrade-Town anzustreben und die dazu erforderlichen Kriterien zu erfüllen. 2. Die Verwaltung wird beauftragt, zu einem offenen Treffen alle interessierten Organisationen, Verbände und Einzelpersonen einzuladen. Dort wird eine Steuerungsgruppe gebildet, die den Prozess zur Erlangung des Titels „Fair-trade-Kreis“ zusammen mit der Kreisverwaltung und dem Kreistag organisiert.