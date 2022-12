Fußball, Bezirksliga Aussprache bei Ratinger Reserve

Ob die Spieler es beherzigen, kann man schon am Sonntag im Spiel bei Rhenania Bottrop sehen. „Wir haben noch 14 Spiele, davon müssen wir sieben gewinnen, um die Klasse zu halten. Am Sonntag müssen wir den Anfang machen, am besten mit einem Dreier“, so Schulz. Das Hinspiel ging mit 0:6 verloren. Doch inzwischen ist Rhenania mit 17 Punkten auch in leichter Abstiegsgefahr. Deshalb rechnet sich 04/19 II durchaus Chancen auf einen Sieg aus.