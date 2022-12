Kammerchor Ratingen Ratinger Kammerchor singt Distlers Weihnachtsgeschichte 

() Gleich zweimal steht der Ratinger Kammerchor am vierten Adventswochenende auf der Bühne: am Samstag, 17. Dezember um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Peter & Paul in Ratingen-Mitte und am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus in Ratingen Hösel. Auf dem Programm steht diesmal „Die Weihnachtsgeschichte“ von Hugo Distler.