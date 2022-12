Corona-Zahlen im Kreis Mettmann Vier Todesfälle und weniger als 3000 Infizierte

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 2889 Infizierte erfasst, 148 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 234 (-92), in Haan 252 (+16), in Heiligenhaus 153 (+1), in Hilden 309 (-21), in Langenfeld 337 (-17), in Mettmann 204 (-32), in Monheim 208 (-46), in Ratingen 512 (+32), in Velbert 562 (+7) und in Wülfrath 118 (+4).