Ratinger Grundschulen Lintorf: Stadt plant neue Grundschule  

Die gravierenden Veränderungen in der Schullandschaft (etwa bei den Grundschulen) sind deutlich spürbar – besonders in Lintorf. Dort gibt es zwei Grundschulen mit katholischem Bekenntnis und eine Grundschule mit einem Montessori-Schwerpunkt. Wie bereits im Stadtteil Mitte dargestellt, verzeichnet die Schulfachverwaltung auch in Lintorf eine „zunehmende Verärgerung“ bei Teilen der Elternschaft, die weder eine Bekenntnisschule noch eine Montessorischule wünschen.