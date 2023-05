Großeinsatz in Ratingen Ermittlungen wegen versuchter Tötung nach Explosion

Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen sind am Donnerstag mehrere Einsatzkräfte teilweise lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 57 Jahre alter Mann, wurde ebenfalls verletzt, konnte aber von der Polizei festgenommen werden. In der Wohnung des Mannes ist eine Leiche gefunden worden, vermutlich handelt es sich dabei um die Mutter des mutmaßlichen Täters. Die Umstände ihres Todes sind noch unklar. In unserem Live-Blog berichten wir fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen.