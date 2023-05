Aktionswoche in der Stadt So vielfältig ist die Kindertagespflege in Heiligenhaus

Die Woche begann mit einem Spaziergang durch die Heide zum Abenteuer-Spielplatz mit Kindertagespflegepersonen aus der Heide und einer Pflanzaktion am neuen Gerüst im Hefelmannpark. Am Dienstag öffnete die Fachberatung an der Ludgerusstraße ihre Türen und die Kindertagespflege „Grashüpfer“ Am Siepen ihre Fenster. Am Mittwoch verteilten Tageseltern mit ihren Kindern auf dem Markt werbewirksam selbst gestaltete Jutetaschen, und die Clubzwerge öffneten die Fenster der Einrichtung. Die Aktionswoche endet am Freitag von 9 bis 11 Uhr mit einem Spaziergang am Abtskücher Stauteich.