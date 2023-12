Feuer in Frankenthal Zwei Tote bei Brand in pfälzischer Stadtklinik gefunden

Beim Löschen eines Brandes in der Stadtklinik Frankenthal in Rheinland-Pfalz sind am Montagabend dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zufolge zwei Tote gefunden worden. Laut Feuerwehr brannte ein Patientenzimmer in der chirurgischen Station. Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien zudem sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Darunter sei auch Personal der Stadtklinik, teilte die Polizei mit. Das Feuer konnte bis zum späten Abend gelöscht werden.