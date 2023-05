Ausstellung im Museum Ratingen Künstlerin malt mit Videobildern

Betrachtet man die Liste der Ausstellungen, die Annebarbe Kau im Laufe der letzten 40 Jahre bestückt hat, überkommt einen ehrfurchtsvolles Erstaunen – an die 50 Ausstellungen in renommierten Museen oder Galerien, wie auf der Museumsinsel Hombroich oder im International Art Village in Japan, Teilnahme an der Art de Cologne oder in der Sweetow Gallery in San Francisco. Zahlreiche Stipendien und Preise zeichnen ihren künstlerischen Werdegang aus, der mit einem Studium in New York 1982 begann und den sie an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschülerin von Nam June Paik fortsetzte.