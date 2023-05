Leser in Heiligenhaus Stadtbücherei mit Rekord-Anmeldungen

Hinsichtlich des Fernleihe-Angebots sei festzustellen, so die Stadtbücherei, dass aufgrund der Fixkosten pro Bestellung über das Hochschulbildungszentrum NRW in Höhe von 1,50 Euro die bisher angesetzten Gebühren nicht mehr kostendeckend seien, da nur noch 0,50 Euro für Porto und Bearbeitung verbleiben. Hier sei, wie auf Kreisebene bereits in mehreren Kommunen praktiziert, eine Anpassung vorzunehmen. Die Kopierkosten in der Gebührensatzung der Bücherei weichen mit 0,20 Euro gravierend von den in der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Heiligenhaus ab (für die ersten 10 Seiten jeweils 0,80 Euro und ab der 11. Seite jeweils 0,40 Euro). Hier sei eine entsprechende Anpassung vorzunehmen. Die Anpassung soll dahingehend vorgenommen werden, dass ab der ersten Kopie 0,40 Euro erhoben werden.