Peta spricht von „Rassenwahn“ Tierschützer kritisieren Katzenausstellung

Die Tierrechtsorganisation Peta spart nicht an scharfen Worten und wirft dem Deutschen Edelkatzenzüchter-Verband (DEKZV) „Rassenwahn“ vor. Anlass ist eine Katzenschau am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, in der Ratinger Eissporthalle, bei der Züchter aus der gesamten Republik und dem nahen Ausland ihre Tiere den Besuchern und einer Jury präsentieren.