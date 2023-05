Lintorfer Allwetterbad macht mit „Jedes Kind sollte schwimmen können“

Längst nicht jedes Kind kann schwimmen. Und die Corona-Pandemie hat die bedenkliche Entwicklung noch einmal verstärkt. Nun soll es eine punktuelle Gegenmaßnahme geben: Auf Initiative der schwimmsporttreibenden Verbände findet am Sonntag, 21. Mai, ein bundesweiter Schwimmabzeichentag statt. An diesem Tag sollen Kinder ohne große Hürden und ohne vorherige Anmeldung ihr Seepferdchen machen können. Unter anderem für die Organisation verantwortlich zeichnen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Wasserwacht, Deutscher Schwimmverband (DSV) und der Verband Deutscher Sporttaucher (VDST). In Ratingen beteiligt sich das Allwetterbad in Lintorf ab 10 Uhr an dem Aktionstag.