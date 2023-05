Kultur in Ratingen Ukrainische Pianistin zu Gast beim Kulturkreis Hösel

Violina Petrychenko ist ausgebildete Musikwissenschaftlerin und Pianistin. Sie hat eine unglaubliche Vielzahl an Konzerten in Deutschland, Holland, Frankreich, Österreich, Spanien, Italien, Tschechien und in der Ukraine gegeben und ist mehrmals im Deutschlandradio und Fernsehen MDR und WDR zu hören gewesen. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, Stipendien und Förderpreise und hat vier weitere CD’s eingespielt, in denen sie sich ukrainischen Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts widmet. Zum besseren Verständnis wird die Künstlerin informativ und charmant durch das Programm führen.