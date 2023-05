Auszeichnung für Heiligenhauserin Menschenfreundin hilft Kindern in Not

Die nahm Landrat Thomas Hendele vor, der sich tief beeindruckt zeigte: „Sie sind irgendwann auf die Not in Rumänien aufmerksam geworden. Was Sie mir schilderten, hat mich tief erschüttert, wie im 20. Jahrhundert in einem europäischen Land mit Menschen umgegangenen wurde. Sie haben ihre Arbeit in den 90-ziger Jahren mit der Unterstützung von Heimen für kranke Kinder begonnen, um die sich niemand kümmerte. Im Jahr 2000 gründeten Sie den Verein `Vergessene Kinder´, haben eine Sozialstation mit angeschlossenem Hospiz aufgebaut, acht bis zehn Sattelschlepper mit Hilfsgütern verschickt und ihre vielfältigen Kontakte genutzt, um Spenden zu sammeln. Sie halfen einer Familie, deren Haus zerstört war. Es gibt Menschen, die machen das eine Weile, sie machen das ein Vierteljahrhundert lang. Sie haben meinen hohen Respekt. Uns wird nicht bewusst, welche großartige Menschenfreundlichkeit dahinter steckt, deshalb sagt der Staat Dankeschön“, so der Landrat.