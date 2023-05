Handball-Regionalliga Letzter Regionalliga-Auftritt für Fabian Claussen

Die Entscheidung steht längt fest: Nach zwei Jahren verlässt der enorm wichtige Vize-Kapitän Fabian Claussen den Handball-Regionalligisten „Interaktiv“. Aufgrund der Doppelbelastung als Lehrer und Regionalliga-Handballer will Claussen einen Gang zurückschalten – und sich dem Verbandsligisten TB Wülfrath anschließen. „Schon durch meine Familie habe ich verinnerlicht, dass der Beruf immer Vorrang hat. Eine Abordnung sieht vor, dass ich bis zum Jahr 2026 sowohl an einem Gymnasium als auch an einer Gesamtschule unterrichten muss. Das hohe Pensum beeinflusst auch mein Leistungsvermögen als Handballer“, erklärt der 29-Jährige.