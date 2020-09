Kommunalwahl 2020 : Kommunalwahl am Sonntag: So geht’s

Kommunalwahl am Sonntag: So geht’s

Wie wirkt sich Corona auf das Wahlprozedere aus? Am 13. September ist Kommunalwahl. Die Bürger im Kreis Mettmann wählen dann Bürgermeister (außer Heiligenhaus), Stadtrat, Landrat und Kreistag. In den Wahllokalen gelten die Corona-Schutzbestimmungen.

Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl gehen auf die Zielgerade. Wir fassen zusammen, was Wähler wissen müssen.

Wer oder was wird gewählt?

Aktiv wahlberechtigt ist jeder Deutsche oder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 16 Tagen seinen (Haupt-)Wohnsitz in der Gemeinde hat. In Ratingen sind das etwa 73.250 Personen, in Heiligenhaus rund 20.000 Wahlberechtigte.