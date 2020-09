Klaus Konrad Pesch ist amtierender Bürgermeister der Stadt Ratingen. Bei der Kommunalwahl am 13. September holte er zwar mit 41,5 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wie jeder der anderen sechs Kandidaten. Die absolute Mehrheit erreichte er jedoch nicht. Deshalb kommt es am 27. September zur Stichwahl.