Bevor er in die höchsten Ränge der katholischen Kirche aufstieg, war er ab 1984 Diakon in der Pfarrgemeinde St. Katharina in Düsseldorf-Gerresheim. 1985 empfing er im Kölner Dom die Priesterweihe und war in den Folgejahren in Neuss, Münster und Ratingen tätig. 1990 wurde er erzbischöflicher Kaplan von Joachim Kardinal Meisner.