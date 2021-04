Heinz Jürgen Manderla (70) ist Mitglied der FDP. Der Tiefbauingenieur im Ruhestand mag das Reisen, seine Enkel und Motorräder. Seit 2016 sitzt er zudem im Seniorenbeirat. Sein Schwerpunkt ist der seniorengerechte Verkehr. Manderla will sich in Zukunft weiter für abgesenkte Bordsteine und verbesserte Einstiegsmöglichkeiten an den Bushaltestellen einsetzen.