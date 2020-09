Leseförderung ist ein Projekt der Rotarier in Heiligenhaus und Velbert : Grundschüler freuen sich über Buchgeschenke

Heiligenhaus Die Rotarier verschenkten 680 Bücher als Ergänzung des Unterrichts. Sie gingen an Schüler und Lehrer in Heiligenhaus und Velbert. „Wir wollen helfen, Lesen zu lernen“, erklärt Rotarier-Präsident Juan Gregori.

(RP/köh) Große Freude herrschte in Velbert am Montag bei den Kindern der Jahrgangsstufe 3 in vier Langenberger Grundschulen und am Dienstag in der Grundschule Velbert Birth. 260 Bücher verschenkte der Rotary Club Velbert an die Schüler. Dies war der Abschluss der Buchaktion des Clubs, die im März mit 7 Grundschulen (2 in Heiligenhaus, 2 in Velbert-Neviges und 3 in Velbert-Mitte) begonnen wurde und nun abgeschlossen ist.