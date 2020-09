Ratingen : Katze auf dem Dach: Einsatz für die Feuerwehr

Ratingen Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich eine Person auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Das große Problem: Die Betroffene konnte nicht mehr selbstständig in ihre Dachgeschosswohnung zurückkehren und konnte nur durch das schnelle und zügige Eingreifen der Feuerwehr zunächst gesichert und dann wohlbehalten in ihre Wohnung zurückgeführt werden.

(RP/kle) Große Aufregung gab es bei einem Einsatz für die Feuerwehr: Am vergangenen Montagnachmittag wurde man in den Stadtteil Lintorf alarmiert, dort drohte eine Person aus einer Höhe von rund zehn Metern in die Tiefe zu fallen.