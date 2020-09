Rührige Truppe : Isenbügel: Kultur und Bürgersinn

Die Pianistin Violina Petrychenko spielt am Samstag in der Dorfkirche Isenbügel. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Heiligenhaus Der Förderverein der Dorfkirche und der Bürgerverein engagieren sich weiterhin. Am Samstag gibt es einen Klavierabend mit der Pianistin Violina Petrychenko.

(RP/köh) Der Stadtteil Isenbügel verfügt gleich über zwei Institutionen, die das Geschehen am Ort begleiten und bereichern. Beide bleiben auch und gerade in Corona-Zeiten aktiv. So freut sich der Förderkreis Dorfkirche Isenbügel, am Samstag, 19. September, um 19 Uhr in der Dorfkirche einen Klavierabend mit der Pianistin Violina Petrychenko präsentieren zu dürfen.