Kultur in Düsseldorf : Endlich wieder Kultur in Knittkuhl

Eugen Drewermann kommt nach Knittkuhl. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

(arc) Während des Shutdowns lag auch in Knittkuhl die Kultur brach. Jetzt gibt es im Rahmen des Lesecafés wieder erste Veranstaltungen. Zunächst kommt Klaus Grabenhorst, im September dann Eugen Drewermann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Corona hat auch vor dem idyllischen Knittkuhl nicht Halt gemacht, und so war das kulturelle Leben in Düsseldorfs jüngstem Stadtteil für einige Monate weitgehend lahmgelegt. Andere Formen des Miteinander mussten gefunden werden. Aber jetzt ist es wieder an der Zeit, mit neuen Veranstaltungen an den Start zu gehen.

Die Federführung hat Gabriele Hoffmann-Morawietz, durchgeführt wird die Reihe unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung, in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde in Knittkuhl. Da das bekannte Lesecafé am Mergelsberg zu klein ist, um die Abstandsregeln einzuhalten, wird alles im angrenzenden Erdgeschoss (340 Quadratmeter großer Raum) stattfinden. Masken dürfen erst am Sitzplatz abgenommen werden, beim Hereinkommen stehen Desinfektionsspender parat, Anwesenheitslisten liegen aus.

Zum Auftakt kommt am Mittwoch, 19. August, um 18 Uhr Stammgast Klaus Grabenhorst. Er hat in der Corona-Pause sein drittes Buch fertiggestellt und kann es kaum erwarten, das Lesecafé-Publikum wiederzusehen. Er wird den Zuhörern Christian Morgenstern vorstellen, den Dichter von Weltrang, von dem Kurt Tucholsky sagte: „Man lacht sich krumm, bewundert hinterher eine tiefe Lyrik und merkt zum Schluss, dass man einen philosophischen Satz gelesen hat.“