Gewerbegebiet am Stadtrand : Innovationspark soll dem Auge etwas bieten

Die Baustellenstraße führt neben der Friedhofsallee mit Blick auf die Feuerwache entlang. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt trifft sich wieder und berät den neuen Planungs- und Gestaltungsleitfaden des Innovationsparks. Die RP hat in den zur Diskussion stehenden Katalog hineingeschaut.

Das Gewerbegebiet im Entstehen, der „Innovationspark Heiligenhaus“ am südwestlichen Stadtrand nimmt immer deutlichere Konturen an. Die Erschließungsarbeiten im ersten Bauabschnitt, dem Bebauungsplan 57, „westlich Ratinger Straße /östlich Friedhofsallee“ seien nahezu abgeschlossen, heißt es von den Planern.

Auch aus dem Rathaus heraus wird weiter entwickelt. So sprach am Dienstag der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt über die Vorlage eines „Planungs- und Gestaltungsleitfaden für Bauherren und Architekten“, der als Beratungsgrundlage für die Unternehmensansiedlung dienen soll. Das Handbuch soll die verbindlichen Vorgaben der bereits rechtskräftigen Bebauungspläne 57 und 58, sowie in ähnlicher Form der derzeit noch in der Planung befindlichen Pläne 59 und 38 darstellen und zusätzliche Empfehlungen geben, die „über das Mindestmaß hinausgehen.“ Der Ausschuss hatte sich 2012 für diesen Leitfaden ausgesprochen.

INFO Repräsentatives an den Eingängen Die Planer wünschen sich repräsentative Eingangs- sowie vorgelagerte Bereiche, die als Aushängeschild der Unternehmen, auch zur Qualität des Gewerbegebietes beitragen. Möglichkeiten Dies könne beispielsweise auch durch die Ansiedlung von Gastronomie und Büros im Erdgeschoss erreicht werden, die, ebenso wie die Schaffung von Sport-, Spiel- und Freizeitangeboten, Anreize schaffe, in Heiligenhaus wohnen und arbeiten zu wollen.

Und was steht drin? Welche Unternehmen man mit dem Innovationspark ansprechen will zum Beispiel. „Der Innovationspark ist Aushängeschild für die Stadt und zugleich attraktiver Standort für innovative Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Start-Ups.“ Aus Sicht des Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes für den Kreis Mettmann böte sich hier an, die Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben zu stärken, aber auch Flächen für produzierendes Gewerbe zu entwickeln. Besonders herausgestellt werden die Nähe zur Rheinschiene und zum Ruhrgebiet wie auch „die gute räumliche Verknüpfung mit den angrenzenden Regionen.“

Wer davon profitieren will, für den haben die Planer drei wesentliche Leitplanken festgelegt, die es zu erfüllen gilt, „um die gewünschten Planungsziele und Qualitätskriterien eines Innovationsparks erreichen zu können.“: Anforderungen an die Bau- und Fassadengestaltung, an die Gestaltung und Nutzung der Freiräume und an den Umgang mit natürlichen Ressourcen. Sie ergeben sich aus verpflichtenden Vorgaben des Bebauungsplanes und den darüber hinausgehenden Empfehlungen an Bauherren und Architekten.

Und zu den Vorgaben gehört beispielsweise: „Innerhalb des neuen Gewerbegebietes sind als Dachform ausschließlich Flachdächer vorgesehen.“ Damit wolle man ein gestalterisch einheitliches Erscheinungsbild hervorbringen. Empfohlen werden außerdem helle Fassaden, die einheitlich und hochwertig gestaltet sein sollen. Aus ökologischer sowie klimatischer Sicht sei auch eine Fassadenbegrünung gewünscht, die maßgeblich zu einer Verbesserung des Stadt- und Mikroklimas beitragen kann. Aus dem gleichen Grund sollen, nach Vorgabe des Leitfadens, auch die Dächer ab 40 Quadratmetern Größe begrünt werden. Außerdem sollen, wenn möglich, Photovoltaikanlagen integriert werden.