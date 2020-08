Klavierkonzert in Schloss Neersen : Musikalisches Geplätscher

Neersen Pianistin Anna Seropian lieferte bei ihrem Klavierabend in der Motte in Schloss Neersen eine eher ­langweilige ­Präsentation großer Werke der Klavierliteratur. Sie spielte sehr weich und eigenwillig.

Das Praeludium von Johann Sebastian Bach kennt man, doch so, wie es Anna Seropian zu Beginn ihres Klavierabends im Schloss Neersen interpretiert, ist es befremdlich. Sehr weich und eigenwillig, die klare Struktur einer Bach-Komposition kommt nicht heraus. Sie spielt das Stück in einer Bearbeitung von Alexander Siloti (1863-1945).

Der romantische Duktus setzt sich nun auch bei der Interpretation dieser Sonate fort. Immer weich im Anschlag, keine Akzente, geschweige denn Kontraste, auch nicht in der Wahl der Lautstärken, die kaum über ein Mezzoforte hinaus geht – so plätschert es spannungslos durch ihre „Pathétique“.

Sergej Rachmaninow scheint ihr etwas mehr zu liegen. Im „Prelude“ op. 23,5 tauchen zum ersten Mal eindeutige Spannungsbögen auf, doch dann verliert sich ihre Interpretation auch wieder im Geplätscher. An Fingerfertigkeit fehlt es ihr nicht, doch Ausdruck und alle angemessenen Nuancen einer Interpretation sind an diesem Abend nicht zu hören, was erstaunt, da sie auch als Dozentin an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf gearbeitet hat.