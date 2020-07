Wendehammerkonzert : Dudelsack-Experte tourt durch die Stadt

Ingo Roza wird am Samstag an drei Orten in der Stadt für Dudelsack-Klänge sorgen. Foto: RP/Veranstalter/Kulturbüro Heiligenhaus

Heiligenhaus Abtskücher Teich, Bleibergstraße und Dorfkirche Isenbügel sind die Stationen für Ingo Roza. Das sechste Wendehammerkonzert wird ein Highlight für alle Freunde des schottischen Dudelsacks.

(RP) Roza, vielen noch in Erinnerung durch seinen Auftritt auf dem Stadtfest 2019, wird am Samstag, 1. August um 17 Uhr am Abtskücher Teich aufspielen, danach geht es gegen 18 Uhr weiter an der Bleibergstraße auf der Wiese bei Haus Nr. 6 und zum guten Schluss gegen 19 Uhr an der Dorfkirche in Isenbügel. An allen drei spielorten wird Inogo Rozas Great Highland Pipe zu hören sein.