St. Peter und Paul klingt : Orgelwelten gehen in die nächste Runde

Renommierte Organisten erschließen in St. üpeter und Paul ganz neue Klangwelten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am Freitagabend entlocken gleich drei Organisten dem Instrument in St. Peter und Paul ungewohnte Töne. Im November würdigt die Reihe Organisten der Kirche Notre Dame in Paris.

(RP) Nach der Sommerpause eröffnen die Orgelwelten Ratingen die Herbstsaison rund um St. Peter und Paul. Im Mittelpunkt steht die im September 1953 vom Kölner Domorganisten Josef Zimmermann eingeweihte Orgel aus der Kevelaerer Werkstatt Romanus Seifert & Sohn.

hyper-organ live Nach dem Auftakt von orgel.punkt12 am vergangenen Samstag steigert sich am Freitag, 18. September, 20 Uhr die Crew auf drei Organisten. Zu Gast sind die Pinoniere und Protagonisten der „hyper-organ-Szene“: Jacob Lekkerkerker, Trevor Grahl und Thanasis Deligiannis. Jacob Lekkerkerker hat bereits mit seinem Cathedral Mobile-Projekt völlig neue Klangwelten erschlossen. Trevor Grahl wird Auszüge seiner Auftragskomposition für die neue Barockorgel im Orgelpark in St. Peter und Paul entstehen lassen. Der Kanadier Trevor Grahl stellt seine Komposition für die Barockorgel des Orgelparks Amsterdam in Ratingen vor: „Of ancient Days“ heißen die Spiegelungen zu Bachs Partita „Sey gegrüßet, Jesu gütig“. Der griechische Komponist Thanasis Deligiannis hat seit Herbst 2019 ein neues Alphabet der klanglichen Möglichkeiten der Orgeln von St. Peter und Paul geschaffen. Das Ergebnis ist am Freitagabend erstmals zu hören.

Gedenken an den Notre-Dame Titulaire Louis Vierne Am Staatsfeiertag, 3. Oktober, 20 Uhr begehen die Orgelwelten in deutsch-französisch-niederländischer Verbundenheit den 150. Geburtstag von Louis Vierne (1870-1937). Das musikalische Oeuvre des Titularorganisten von Notre Dame würdigt an diesem Abend Ben van Oosten (Rotterdam/ Den Haag). Wie kaum ein anderer Interpret hat er sich dem französischen Repertoire der Romantik verschrieben und zählt seit Jahrzehnten zur ersten Liga der Interpreten der symphonischen Orgelmusik aus Frankreich.

Finale mit blindem Orgelmeister aus Paris Zum Finalkonzert des organistivals 2020 ist es gelungen, für Samstag, 7. November, den organiste titulaire émérite der Pariser Kathedrale Notre Dame nach Ratingen zu holen: Jean-Pierre Leguay. Leguay ist ein Universum für sich. Seine Klangskulpturen sind einzigartig und legendär in ihrer Kraft, Feinheit und klanglichen Rafinesse. Leguay ist im vergangenen Jahr 80 Jahre alt geworden und somit der letzte Vertreter der großen Tradition blinder Orgelmeister aus Frankreich, der die 23. Saison der Ratinger Orgelwelten beschließt und am Vormittag beim orgelFORUM mit Ansgar Wallenhorst über „Musik als Raum der Freiheit“ sprechen wird. „Trost am Ende – am Ende Trost“ ist der Titel seines Programms mit Werken von Bach, Liszt, Leguay und Improvisationen.

Anmeldungen Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, Spenden erbeten. Anmeldungen erfolgen online oder per E-Mail. Es gelten die Corona-Schutzbestimmungen.

(RP)