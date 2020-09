Ratingen : Der aktuelle Fahrplan zur Bürgermeister-Stichwahl

Im Briefwahlbüro kann man seine Stimme abgeben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Man kann auch wieder per Briefwahl abstimmen. Wer bislang noch keine Briefwahl beantragt hat, kann dies selbstverständlich noch tun. Am einfachsten geht es durch eine formlose E-Mail unter Angabe des Namens, der Anschrift und des Geburtsdatums an buergerbuero@ratingen.de.

(RP) Am 27. September kommt es zur Stichwahl zwischen Klaus Pesch und Rainer Vogt um das Ratinger Bürgermeisteramt. Dazu wird es keine erneute Wahlbenachrichtigung geben. An diesem Tag können alle Wahlberechtigten ihre Stimme im selben Wahllokal abgeben wie am 13. September. Es gibt aber natürlich auch bei diesem Wahlgang die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen.

Das muss man jetzt zum Ablauf wissen: Wer schon vor dem ersten Wahlgang auch für die Stichwahl Briefwahlunterlagen beantragt hat (egal, auf welchem Weg), braucht sich um nichts zu kümmern: Wahlschein und Stimmzettel werden automatisch zugesandt. Rund 17.000 Wahlberechtigte haben bereits Briefwahlunterlagen beantragt.

Die Zustellung wird aber noch ein paar Tage dauern. So müssen die Stimmzettel für die Stichwahl erst gedruckt werden, was wegen der besonderen Anforderungen an Blinden- und Sehbehindertengerechtigkeit nicht auf Standarddruckern möglich ist und daher ein wenig länger dauert.

Bevor die Stimmzettel da sind, kann auch das Briefwahlbüro im Rathaus noch nicht wieder öffnen. Dies kann allerfrühestens am Donnerstag, 17. September, geschehen. Sobald die Stimmzettel eintreffen, wird das Büro im Westtrakt des Rathauses sofort – auch im Laufe eines Arbeitstages – geöffnet. Ebenfalls sofort erfolgt eine Meldung auf der städtischen Homepage unter www.ratingen.de.