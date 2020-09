Sportkegeln, Bundesliga : SK Heiligenhaus verpasst den Sieg in Landsweiler

Heiligenhaus Punktgleich mit vier Zählern nach zwei Spieltagen steht die SK Heiligenhaus vor Rekordmeister KF Oberthal an der Spitze der Bundesliga, verpasste es durch ein 1:2 in Landsweiler aber, sich einen Vorsprung zu erarbeiten.

Die SK Heiligenhaus hat sich an der Tabellenspitze der Bundesliga festgesetzt, allerdings eine große Chance vertan, Favorit KF Oberthal auf Abstand zu bringen: Der Rekordmeister und aktuelle Titelträger verlor 1:2 in Iserlohn, die Heiligenhauser kassierten aber dasselbe Ergebnis beim KSC Landsweiler (4959:4994 Holz, 38:40 Einzelwertungen). So gab es zwar den Zusatzpunkt durch die Einzelwertungen, aber eben nicht mehr.

Die SKH spielt nicht sonderlich gerne in Landsweiler, die Holzbahnen dort hätten „ihren eigenen Charme“, formuliert Kapitän Marcel Grote. Die Gäste schickten Marcel Schneimann und André Laukmann in den ersten Block, die mit 832 und 842 Holz zwar ordentliche Ergebnisse holten, aber einen 14-Hölzer-Rückstand nicht vermeiden konnten. Dann war „Landsweiler-Spezialist“ Knut Martini mit Grote an der Reihe, Martini bestätigte mit der Heiligenhauser Tageshöchstzahl (856) seine gute Vorjahresleistung an selber Stelle. Der Kapitän steuerte gute 846 Holz bei, aus dem Rückstand war ein Vorsprung von 44 Hölzern geworden. „Knut und ich haben uns vor dem Durchgang nochmal gegenseitig gepusht – ich habe ihm gesagt: ,Wir geben den Jungs aus dem letzten Block die Chance, das Spiel zu gewinnen’“, erinnert sich Grote, der für Martini in seinem 553. Bundesligaspiel ein Sonderlob hatte: „Knut hat das super gemacht – mit seiner Erfahrung kann er in dieser Saison noch wichtig für uns sein.“ Im Schlussblock schafften es Timo Mandelik (790) und Holger Parassini (793) allerdings nicht, den Vorsprung ins Ziel zu bringen.