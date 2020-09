Programm im Club : Kinderkino zeigt neue Abenteuer der „Angry Birds“

Heiligenhaus (RP) Der Club Heiligenhaus zeigt am Donnerstag, 24. September, um 16 Uhr den Film Angry Birds 2. Empfohlen wird der Film für Kinder ab 4 Jahren.

Die Angry Birds stürzen sich in ein neues Abenteuer: König Mudbeard, der Herrscher der Bad Piggies, will sich an den Angry Birds rächen, nachdem sie in einem früheren Kampf seine Heimat zerstört haben, um ihre Eier zurückzugewinnen. Doch schon steht mit dem mysteriösen lila Vogel Zeta, ein neues Problem auf dem Plan. Auf einer abgelegenen Polarinsel ist sie ihres Lebens müde geworden und droht nun mit ihren Eroberungsplänen. Daher müssen sich die ungläubigen Vögel Red, Chuck, Bombe und Mächtiger Adler widerwillig mit den verfeindeten Schweinen verbünden und ein Superteam zusammenstellen, um ihre Heimat zu retten.