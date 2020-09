Initiative : Lärmaktionsplan für Flughafen gefordert

Ratingen Statt der Kapazitätserweiterung in Düsseldorf müsse es eine landesweite Luftverkehrsstrategie geben, fordern die Verwaltungschefs von sieben Städten, die von Fluglärm betroffen sind. Dazu gehört auch Ratingen.

Es ist eine neue Offensive im Kampf gegen den Lärm am Himmel: In einem Schreiben an Ministerpräsident Armin Laschet fordert ein Aktionsbündnis – bestehend aus sieben von Fluglärm betroffenen Städten – die Durchführung eines Lärmaktionsplans für den Flughafen Düsseldorf durch das Land NRW. Gleichzeitig wenden sich die Bürgermeister von Essen, Kaarst, Krefeld, Meerbusch, Mülheim/Ruhr, Ratingen und Tönisvorst gegen die geplante Kapazitätserweiterung.