Mit 1,5 Promille : Betrunkener Autofahrer flieht nach Unfall

Heiligenhaus Der 56-jährige Mann hatte in Velbert einen Unfall verursacht, war aber dennoch weiter gefahren. Zeugen informierten daraufhin die Polizei.

Gegen 22.30 Uhr war der Polizei ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet worden. Verkehrsteilnehmer hatten einen anthrazitfarbigen BMW beobachtet, der den Flandersbacher Weg in Velbert, aus Richtung Wülfrath kommend, bergauf in Fahrtrichtung Autobahn A44 befahren hatte. In den Serpentinen, in einer Linkskurve in Höhe der Hausnummer 107, war der insgesamt unsicher fahrende BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in die dortige Leitplanke geprallt. Trotz erheblichen Sachschadens setzte der Fahrer seine unsichere Fahrt in deutlichen Schlangenlinien fort.